Best bekeken in 2016: BMW X6 M vs. Mercedes-AMG GLE 63

Het aftellen tot 2017 nadert, dus is het tijd om terug te kijken. En wel naar de ruim 250 video’s (!) die Autovisie in het afgelopen jaar heeft gepubliceerd. Welke zijn door jullie het best bekeken? Nummer één is deze: de BMW X6 M tegen de Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé.