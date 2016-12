Oud en Nieuw: Volvo V90 ontmoet Volvo 240

In 2016 brachten we verre voorvaderen samen met de jongste telg, maar ook soortgenoten kwamen samen. In deze video ontmoet de gloednieuwe Volvo V90 zijn vierkante voorvader, de Volvo 240. Wat heeft de moderne Volvo nog gemeen met de ultieme gezinsauto van toen?