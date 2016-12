Eerste Testnotities: Land Rover Discovery

Zowel optisch als technisch is de nieuwe Land Rover Discovery veel dichter tegen de grote Range Rover aangekropen. Heeft hij daardoor ingeboet aan praktisch comfort en terreinvaardigheid, of is het nog steeds de ultieme alleskunner waarvoor geen weg onbegaanbaar is? Redacteur Dries van den Elzen mocht alvast met een prototype door een modderig en heuvelachtig Schots woud rijden, om een paar maanden voor officiële introductie antwoord te vinden op die prangende vragen.