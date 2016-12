Autofolder: Jeep CJ7, Scrambler en Pick up

In totaal reageerden in de afgelopen 34 jaar slechts drie verkopers een beetje humeurig toen ik hen voor de zoveelste keer om een folder had gevraagd. Eén keer maakte ik het mee dat een verkoper zelfs uit zijn slof schoot.

In de jaren tachtig stapte één keer per jaar mijn moeder samen met mij in de auto en maakten we een rondje langs allerlei dealers van dure en exotische auto’s. Gewapend met een fotocamera en enkele lege fotorolletjes reden we vanuit het campingadres in het Brabantse Hoeven naar onder meer Autocenter Pietersen in Rotterdam, Jaguar-dealer RAC in Rotterdam, Van Vliet in Nieuwerkerk aan den IJssel, Kroymans in Hilversum en Hessing in De Bilt. Heerlijk benzinesnuiven tussen alle Rolls-Royces, Ferrari’s, Lamborghini’s, DeTomaso’s, Bentley’s, Aston Martins en tal van andere exotische auto’s.

Bezoeklijst

Mijn moeder belde de bedrijven altijd vooraf op om te vragen of we een bezoek aan de showroom mochten brengen. Pas bij goedkeuring kwam het autobedrijf op de bezoeklijst. Mijn moeder stippelde zo de meest efficiënte route uit. Na een hartelijke ontvangst in de verbouwde varkensstal van Van Vliet in Nieuwerkerk aan den IJssel, toen nog importeur van Lamborghini met een rode Countach en LM002, reden we richting Rijnsburg.

Uit het niets

Daar aangekomen stond een Porsche 911 Cabriolet van een Franse bezoeker voor de deur. Welke auto’s binnen stonden kan ik mij niet meer herinneren. Aan de centrale balie meldden we ons aan en mijn moeder vroeg direct ook of we brochures konden krijgen. Geen probleem antwoordde de persoon achter de balie en wees naar het folderrek. We liepen langs alle fraaie automobielen en eindigden bij de brochures. Er lagen veel Amerikaanse uitgaves en ik pakte van elke versie één exemplaar.

Beduusd

Met een stapeltje van acht brochures liepen mijn moeder en ik richting de uitgang, toen een man in blouse en met een bril ons uit het niets vurig aansprak op het stapeltje folders. De exacte bewoordingen weet ik niet meer, maar nooit eerder –zelfs daarna niet- was ik zo toegesproken over het feit dat ik enkele folders meenam. De man was dermate boos dat mijn moeder voorstelde om de documentatie terug te leggen. Dat hoefde dan ook weer niet. Beduusd stapten we in en reden naar Hilversum.

Beklag

De volgende dag belde mijn moeder het dealerbedrijf op om even haar beklag te doen. Het bedrijf zei van niets te weten en de persoon ook niet te herkennen als een medewerker. Opmerkelijk aangezien de oudere man ook klanten in de showroom aansprak.

Nooit meer

Al die brochures die ik toen heb meegenomen, heb ik nog steeds in mijn collectie. Elke keer als ik de hier afgebeelde brochure zie, denk ik aan het bezoek aan het bedrijf. Ik ben er overigens daarna nooit meer geweest.