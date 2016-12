Review: Mini Cooper S Cabriolet van Norev

Alweer ruim een jaar geleden debuteerde de Mini Cabriolet op de Tokyo Motor Show. De auto stond daar in de lichtblauwe kleur Carribean Aqua. Het is precies die tint die Norev ook voor het 1/18 schaalmodel van de Cabriolet gebruikt.

Nu moeten we direct zeggen dat de Cabrio er ook in een rode kleurstelling is, maar wij kozen voor de kenmerkende introductiekleur. Norev mag sinds kort de miniatuurmodellen voor het BMW-concern maken. Naast de producten van BMW levert het ook de types van Mini. Voorheen werd het vervaardigen van die 18 maal verkleinde modellen aan Kyosho overgelaten. Dat betekent dat de kleinere uitgaves een stuk minder verfijnd zijn dan voorheen. Dat geldt ook voor de hier afgebeelde Cooper S Cabriolet.

Helaas geen afneembare softtop, zoals bij zijn voorgangers, of aanwezige gordels voor de mini-Mini. Details als een armsteun, Allways Open-timer en vouwlijnen van de softtop zijn echter wel aanwezig. Met een prijs van € 89,– niet bijster goedkoper dan een Kyosho destijds, maar wel een minder kwaliteit. Jammer.

www.mini.nl – € 89,– – drie sterren

