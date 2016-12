Audi Q8 E-tron bijna productierijp

Audi metselt de komende jaren het complete Q-programma dicht en de Audi Q8 maakt daar deel van uit. De fabrikant laat op de autoshow in Detroit, die begin januari wordt gehouden, zien hoe het model er uit komt te zien. Het wordt Audi’s reactie op de X6 van BMW en de GLE Coupé van Mercedes-Benz. De fabrikant spreekt nog van een conceptversie, maar het design wijkt nauwelijks af van dat van het productiemodel.

Met de Q8 brengt Audi zijn eerste coupé-SUV, een variant die BMW al sinds 2008 levert en Mercedes-Benz in 2015 in zijn modellengamma heeft opgenomen. Audi kiest, zo zien we op de door Audi verspreide foto’s, niet voor een vloeiende coupélijn, maar voor een hatchback-achterzijde. Net als de Range Rover Sport van Land Rover. Gekozen is om de daklijn niet ten koste te laten gaan van ruimte en gebruiksgemak, waar SUV’s juist voor staan. Marc Lichte, designbaas van Audi, geeft aan dat de lage daklijn de zitplaatsen op de tweede zitrij absoluut niet tot kinderzitjes maakt. Ook volwassenen kunnen er prima zitten.

Audi Q8 e-tron Audi Q8 e-tron

Uitzondering

Audi’s marketing manager voor de Q5, Michael Claus, laat weten dat Audi niet eerder heeft gereageerd op de SUV Coupé, omdat het bedrijf de SUV ziet als een functionele auto. De praktische bruikbaarheid zorgt ervoor dat de SUV zo populair is. De Q8 vormt voor Claus een uitzondering op de managementvisie, omdat het een de uitstraling van een coupé biedt zonder aan functionaliteit in te leveren.

Lichte noemt de Q8 “een nieuw vlaggenschip binnen de Q modelserie”. De productieversie van de Q8 E-tron Concept “vormt de basis van een nieuw segment voor full-size modellen”, aldus Audi.