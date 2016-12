Animatie-Audi R8 rijdt genderrollen aan flarden

De kerstboom mag blijven staan tot begin januari, dus mogen wij dit kerstfilmpje van Audi ook nog steeds delen. Het is mooi gemaakt, best vermakelijk, maar heeft een boodschap waarvan bij ons de wenkbrauwen omhoog schieten.

‘Let’s change the game’, roept Audi. Meisjes mogen best met jongensspeelgoed spelen en andersom, vindt het merk, en vrouwen hoeven helemaal niet altijd op de passagiersstoel plaats te nemen. Euhm, ja… Helemaal mee eens. Maar om The Joker uit The Dark Knight aan te halen, ‘Why so serious, Audi?’

LEES OOK: AUDI R8 ‘STAR OF LUCIS’ KOMT UIT COMPUTERSPEL

Hoe dan ook, vergeet even de moraal die Audi ons via een trechter door de keel duwt, alsof we foie gras-ganzen zijn. Deze video heeft meer dan een vleugje Pixar-magie en een 610 pk sterke tekenfilm-R8 V10 Plus, dus is ‘ie alleen daarom al het kijken waard.