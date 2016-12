Aston Martin Vanquish, Lamborghini Diablo, Mercury Marauder. Dat zijn nog eens autonamen: stoer, mysterieus en indrukwekkend. Heel anders dan de type-aanduidingen in deze quiz. Want vooral Japanse en Chinese merken komen nogal eens met namen aanzetten waarvan wij dubbel liggen van het lachen. Dus doe deze quiz en raad ze allemaal!

Wat vond Daihatsu een goede naam voor dit kleintje?

Mooi is anders, maar toch noemde Geely deze tweedeurs…

Isuzu zocht het in de Spaanse hoek voor deze…

Het Chinese merk Chery noemde deze sedan…

Dit wonderlijke Hondaatje heet…

Great Wall vond het een uitstekend idee om deze pickup hoe te noemen?

Deze kleine jongen heet…

Nog een Great Wall. En deze heet…

Deze Japanse zakensedan gaat door het leven als…

Pardon? Deze Chinese pickup heet hoe?

Een tweede Nissan. En deze noemt zich…

Dit Japanse busje is een…

Eentje voor art directors en opmakers. Dit is de…

Deze Honda kan gaan en staan waar hij wil, want hij heet…

Deze Honda heet geen Miranda, maar…

En tot slot deze klassieker van Subaru, de…

Ja, dat is niet best natuurlijk. Voor straf geven wij je een Mazda Laputa. Een Mazda ‘Prostituee’ dus.

Tja, redelijk.

Het kan vriezen, het kan dooien. Het is niet goed en niet slecht. Nou vooruit, hier heb je een Toyota Corolla, de meest ‘middle of the road’ auto ooit.