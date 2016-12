Caterham wil ‘praktische’ sportwagen bouwen

Ultiem voor op een circuit, maar minder goed voor dagelijks gebruik. Caterham vindt het tijd dat de Seven een praktischer broertje moet krijgen, mits het merk daar een goede partner voor vindt. Dat vertelt Graham MacDonald, de baas van Caterham, aan het Britse Autocar.

Alpine

Even was er sprake van dat de Britse sportwagenfabrikant samen zou gaan werken met Alpine. De toenmalige teambaas van het Formule 1-team van Caterham, Tony Fernandes, had een deal gemaakt met Renault om samen twee auto’s te maken op het platform van de nieuwe Alpine. De auto’s zouden in Dieppe gebouwd gaan worden en ongeveer 85 procent van elkaars onderdelen delen. In 2014 besloot Alpine echter zelfstandig door te gaan. Einde verhaal voor de C120 Concept – ontworpen door het Britse Drive Design – die je hierboven ziet.

Breder publiek

Nu geeft MacDonald aan dat zijn merk opnieuw op zoek is naar een partner om samen een sportwagen mee te ontwikkelen. Dat nieuwe model moet een breder publiek aan gaan spreken dan de Seven en vooral een heel stuk praktischer zijn. MacDonald is wel al in gesprek met enkele motorenbouwers voor de juiste motor voor de auto. Op dit moment worden motoren van Ford gebruikt in Caterhams, maar die motoren lijken MacDonald minder geschikt. Hij wil liever een atmosferische motor voor het nieuwe model.

Nieuwe markten

Er zit nog een beweegreden achter de drang om een nieuwe model te gaan bouwen. Caterham Seven is volgens MacDonald te minimalistisch voor opkomende markten. “Daar zien mensen het niet als een volwaardige auto”, vertelt hij aan AutoCar. Vandaar dat het nieuwe model het liefst een coupé moet worden.