Citroën C3 WRC moet voor rallysucces gaan zorgen

Niet het World Rally Championship, maar het World Touring Car Championship kreeg de afgelopen jaren de volledige aandacht van Citroëns autosportafdeling. De Citroën C3 WRC moet daar verandering in gaan brengen.

Titels

Vier jaar geleden is het alweer, dat Citroën de laatste titel pakte in de rallysport. Na meerdere dominante jaren in de rallysport besloot Citroën Racing om zich te gaan concentreren op de WTCC. Met de nieuwe Citroën C3 WRC verschuift de aandacht van de autosportafdeling weer terug naar de rallysport. In het seizoen van 2017 wil Citroën weer tot de top in de rallysport gaan behoren.

9500 kilometer

De nieuwe Citroën C3 WRC is een stuk krachtiger dan zijn voorganger, de DS3 WRC. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regels voor volgend seizoen, die ervoor zorgen dat de 1,6 liter turbomotor nu 380 pk mag produceren. Tegelijkertijd mag het spoilerwerk veel extremer worden en ook mag de auto 5,5 centimeter breder zijn, met een maximum van 18755 millimeter. Citroën heeft veel werk gemaakt van de vierwielaandrijving van de auto. Hij heeft nu een centraal geplaatst hydraulisch differrentieel, zoals eerder gebruikt werd bij de Xsara WRC en C4 WRC. Dit maakt het mogelijk dat de achterste wielen en de voorste wielen in een ander tempo ronddraaien. Zo moet ook onderstuur tegengegaan worden. In totaal heeft Citroën er al 9500 testkilometers op zitten met de auto.

C3 WRC

Hij heeft dan weliswaar wild nieuw spoilerwerk gekregen, het uiterlijk lijkt nog altijd sterk op dat van de nieuwe Citroën C3. Zo krijgt de rallywagen zelfs speciaal aangepaste airbumps op de zijkant, waar nu ook plaats in is gemaakt voor een koelopening. Er worden vier auto’s ingezet in het seizoen van 2017. Achter het stuur zitten Britten Kris Meeke en Craig Breen, Fransoos Stéphane Lefebvre en Emirati Sheikh Khalid Al Qassimi.