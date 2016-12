Compleet nieuw jasje voor Kia Picanto

De nieuwe generatie Kia Picanto komt eraan. Hoe het model eruit komt te zien, houdt Kia nog tot na de jaarwisseling voor zichzelf. Met foto’s van designschetsen licht de Koreaanse autobouwer al wel een tipje van de sluier.

De volgende Picanto is compleet nieuw en komt er in meerdere uitvoeringen. Er komt maar één carrosserievorm, te weten een vijfdeurs hatchback. De lijn van het nieuwe model volgt de designstijl van de Rio, maar de foto’s tonen ook aan dat de Picanto als Picanto herkenbaar blijft. De fabrikant belooft een kleurrijk leveringsprogramma voor de carrosserietinten. Over het interieur spreekt de autobouwer over “hoogwaardige materialen” en de Picanto krijgt de nieuwste veiligheidsvoorzieningen, al is het de vraag in welke mate. Brengt Kia de Picanto tot de standaard in zijn segment of maakt de fabrikant de stadsrakker class-leading?

Autosalon van Genève

De volgende Picanto wordt de derde generatie in een tijdsbestek van zo’n twaalf jaar. De eerste editie was er van 2004 tot en met 2011. De huidige versie verscheen in 2011 en ruimt dus in 2017 het veld. De levering van de derde editie start begin volgend jaar. De Picanto wordt in maart op de Autosalon van Genève gepresenteerd.