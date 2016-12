Daihatsu probeert stoer te doen, blijft schattig

Ach gossie, kijk ze toch eens heldhaftig willen zijn. Deze kleine Daihatsu’s hebben zich voor de Tokyo Auto Salon stoer aangekleed, maar dat werkt alleen maar averechts. Ze worden er alleen maar aandoenlijker van. Daihatsu, haal ze eens snel naar Europa!

De Tokyo Auto Salon (13, 14 en 15 januari) is een jaarlijks terugkerende tuningshow, waar ook Japanse autofabrikanten acte de présence geven. Daihatsu neemt dit jaar niet minder dan elf concepts mee, die zijn onderverdeeld in vier groepen: de Sporza-, Grand Custom-, Beach Cruisin’- en Cross Field-modellen.

LEES OOK: GAAFSTE, LELIJKSTE EN RAARSTE CONCEPTS VAN DE TOKYO MOTOR SHOW

De Copen, Boon, Thor en Canbus in Sporza-look zijn in rood en zwart uitgevoerd en hebben gouden wielen. Zij moeten de sportievelingen voorstellen. De Thor, Tanto en Move met Grand Custom-aankleding gaan voor een futuristische vibe in donkergrijs, zwart en lichtblauw, de Beach Cruisin’ Canbus en Boon komen opdraven in lichtblauw met houten accenten en de Cross Field Cast Activa en Wake hebben een camouflage outfit aangetrokken.

Sporza

Grand Custom

Beach Cruisin’

Cross Field