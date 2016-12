Dartz Black Alligator: Pantserwagen voor in de P.C.

Heb je veel meer geld dan smaak en ben je op zoek naar een P.C. Hooft-pantserwagen? Zoek dan niet verder, want de Letse fabrikant Dartz heeft precies wat je zoekt. Deze Black Alligator!

Het motto van Dartz is ‘More than most’ en dat uit zich vooral in het interieur. Laat het Wereld Natuur Fonds het niet horen, maar het interieur van iedere Black Alligator kan worden afgewerkt met leer van de pijlstaartrog, krokodil, python, struisvogel of alligator. De vloermatten kunnen worden bedekt met een schapenvacht of een haaienhuid.

“Ben je niet zo van het subtiele? Dartz ook niet!”

Daarbij groeien de bomen tot in de hemel als het op personalisatiemogelijkheden aankomt. Ben je niet zo van het subtiele? Geen probleem, want Dartz is dat ook niet en bedekt het interieur van je Black Alligator gerust met goud, zilver of platina. En voor de nodige bling komen daar nog diamanten en andere edelstenen bij.

Onderhuids is de miljoen euro kostende Black Alligator een Mercedes-AMG GLS 63, maar dat zou je niet denken als je hem ziet staan. De koets van het monsterlijke apparaat is opgetrokken uit koolstofvezel en Kevlar (als je geen pantsering wenst) of uit met Kevlar bekleedt titanium (als je wel vreest voor een aanslag op je leven).

Hoeveel de Black Alligator weegt, is nog niet bekend, maar het zal vast geen lichte jongen zijn. Daarom schroeft Dartz de 5,5 liter biturbo V8 uit de GLS 63 op van 550 pk tot 585 pk. Of tot 760, 850, 1100 of 1600 pk, aldus het merk. Al geloven we Dartz-oprichter Leonard Yankelovich niet helemaal op zijn blauwe ogen als het op die laatste twee vermogens aankomt.