Ze hangen qua ruimte een beetje tussen een personenbus en een ruimtewagen in, de drie auto’s in dit dossier. Handige types met de buitenmaten van een stadsauto.

Honda Jazz (2008-2015)

De slimmigheid van de Jazz zit in de constructie van de achterbank, waarvan de zitting kan worden opgeklapt. Op die manier kun je achterin grote en onhandige bagage vervoeren. Bovendien valt hij in zijn geheel te verschuiven. De Jazz stuurt scherp, schakelt fijn en rijdt gemakkelijk 1 op 15. Via gaspedaal.nl komen we bij een autobedrijf in Zeijen terecht, dat een zwarte Jazz uit 2009 (automaat, 70.000 km) aanbiedt. Prijs € 9.895, ex rijklaarmaakkosten.

Oordeel van de Wegenwacht

De kwaliteit van Japanse auto’s wordt dubbeldik onderstreept door de Honda Jazz. Er is bij de Wegenwacht niet één mankementje bekend. Dit is een auto voor mensen die graag ‘op zeker gaan’. Áls de Wegenwacht al bij een Jazz wordt geroepen, is dat voor problemen die niets te maken hebben met de auto zelf. Een lekke band bijvoorbeeld, of de verkeerde brandstof in de tank.