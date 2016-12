Dwaalspoor: Jeep Compass nog steeds gecamoufleerd

De techneuten van het Amerikaanse merk werken nog steeds aan de ontwikkeling van de nieuwe Jeep Compass. Autovisie-lezer Betty Bijvoets kwam in Spanje een konvooi testvoertuigen van Jeep tegen. In Europa moeten we namelijk nog even geduld hebben, voordat dat de middelgrote SUV op de markt komt.



Het camouflagemateriaal is eigenlijk nergens voor nodig, want de Jeep Compass is al gepresenteerd. In Brazilië beleefde de SUV afgelopen november zijn werelddebuut. Vervolgens maakte de robuuste Amerikaan op de Los Angeles International Auto Show 2016 zijn showdebuut. De Europese première staat voor de Autosalon van Genève gepland. De Zwitserse autobeurs wordt in maart gehouden.



Anders voor Europa?

Het antwoord op de vraag of de Jeep Compass voor Europa optisch afwijkt van het Amerikaanse model luidt: nee! Slechts kleine details als gevolg van de Europese typegoedkeuring zullen anders zijn, zoals de kleur van de zijverlichting, die in Amerika rood is. Technisch zijn de verschillen groter. De keuze voor een specifieke motorenlijn voor Europa (inclusief diesel) verklaart waarom de heren testrijders nog kilometers maken met gecamoufleerde exemplaren. Naar verluidt ontwikkelt Jeep voor de Compass een versie met een 1.4 turbo benzinemotor en de 1.6 en 2.2 dieselmotoren . Het motorenprogramma wordt dus gelijk aan dat van de Renegade. Niet verwonderlijk, want de twee delen hun platform. De Compass wordt echter een segment hoger gepositioneerd dan de Renegade en concurreert met succesvolle types als de Seat Ateca, Kia Sportage en Mazda CX-5. Halverwege 2017 moet de Renegade in de showroom staan.



Eén, geen twee

De nieuwe Compass neemt de positie in van de oude Compass, die tezamen met de Patriot was ontwikkeld. In plaats van twee modellen in het zogeheten C-segment, brengt Jeep er in de toekomst één.