Dwars met kerstboom op het dak in Lancia 037

De laatste achterwielaangedreven auto die het World Rally Championship won. Legendarisch dus, deze Lancia 037. Toch is hij ook ideaal om last-minute een kerstboom mee te halen, blijkt in deze video.

Lancia 037

Het is misschien wel de ultieme homologatiespecial. Van de Lancia 037 zijn 200 exemplaren gemaakt voor de openbare weg en de auto in de onderstaande video is er een van. Met zijn Lampredi 2,0 liter viercilinder met een supercharger en achterwielaandrijving was hij niet alleen snel, maar ook enorm listig. De eerste rallywagen produceerde zo’n 300 pk en de laatste variant, de Evo II, kreeg 325 pk uit de viercilinder. De straatversie moest het met zo’n 120 pk minder stellen, maar was daarmee nog altijd behoorlijk vlot. Nul naar honderd deed hij in minder dan zeven tellen en hij haalde een top van 220 km/h. Niet wereldschokkend snel, maar in 1983 telde je toen echt behoorlijk mee.

Kerstboom

Je moet overigens niet denken dat de straatlegale versie van de Lancia 037 niet hardcore was, integendeel zelfs. De straatauto had ook een carrosserie van kevlar en fiberglas en het interieur was best minimaal. Ondanks dat alles woog hij rijklaar toch nog 1170 kilogram. De rallyversie woog bijna 200 kilogram minder. Boven alles blijkt hij in de bovenstaande video ook nog ideaal om een kerstboom mee te scoren.