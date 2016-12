Elemental RP1 wil ‘Ringrecord Radical

Zes minuten en 48 seconden, dat is het huidige record voor straatlegale auto’s op de Nürburgring. Met een nieuw aerodynamicapakket moet de Elemental RP1 daar nog onder duiken.

Elemental?

We vergeven het je als je de lancering hebt gemist. Elemental is twee jaar geleden opgericht en is vorig jaar begonnen met de productie van de eerste auto’s. De eerste exemplaren zijn begin deze maand afgeleverd. Het enige model dat de kleine start-up verkoopt is de RP1, een bijzonder minimalistische lichtgewicht tweezits sportwagen. De auto is te krijgen met de 1,0 liter driecilinder EcoBoost en de 2,0 liter viercilinder EcoBoost van Ford. In de sterkste vorm levert de motor zo’n 325 pk en dat is precies de auto waar het merk het record op de Nürburgring mee hoopt te gaan behalen.

De auto heeft een leeggewicht van 580 kilogram en kan in minder dan 3 tellen naar 100 km/h sprinten, als je kiest voor de 2,0 liter. Kies je voor de driecilinder, dan lukt het in 3,3 seconden volgens de autobouwer. De versie met viercilinder haalt maximaal 265 km/h en met de driecilinder houdt hij het bij 233 voor gezien.

1000 kg

Eigenlijk wil het merk met de recordpoging vooral demonstreren wat er allemaal aan de auto is veranderd. Met een nieuw aerodynamicapakket moet de RP1 namelijk maximaal 1000 kg aan downforce kunnen genereren. Daarmee produceert de auto 2,5 keer zoveel downforce als met het standaard pakket, maar daar houdt het nog niet bij op. Elemental heeft de hulp ingeschakeld van Mark Taylor. Taylor was hiervoor lange tijd werkzaam was voor het Formule 1-team van McLaren en is een deskundige op het gebied van aerodynamica.

Recordpoging

Wanneer de Elemental RP1 gaat proberen het record te verbeteren, is nog niet bekend. Het merk is eerst op zoek naar een geschikte coureur voor de klus. In het voorjaar van 2017 verwacht Elemental in elk geval een poging te hebben gewaagd.