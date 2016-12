Gevonden: Gloednieuwe BMW M1, heeft 34 jaar stilgestaan

Schuurvondsten zijn verbazingwekkend. Sterker nog, ze zijn bizar. Want hoe kun je in hemelsnaam een auto wegzetten en daarna gewoon vergeten? Helemaal als het om een net ingereden BMW M1 gaat.

Deze M1 is in 1981 geproduceerd en om onbekende reden al in 1982 in een schuur geparkeerd. Daar heeft hij vierendertig jaar (!) gestaan, totdat Mint Classics uit Münster hem vond. De BMW is natuurlijk flink aangevreten door de tanden van de tijd, maar is in de basis zo goed als nieuw. Hij heeft in zijn enige jaar op de weg slechts 7329 kilometer gereden. Mint Classics gaat hem restaureren en dat is het waard, want M1’s gaan op veilingen geregeld over de 500.000 euro heen.

BMW bouwde tussen 1978 en 1981 453 M1’s, waarvan enkele tientallen wedstrijdauto’s waren. De fabrikant wilde ermee gaan racen in de Group 4-klasse, maar door een regelverandering moesten er opeens vierhonderd straatauto’s (voor homologatie) worden geproduceerd. BMW wilde de bouw van die M1’s uitbesteden aan Lamborghini, maar door een conflict tussen de fabrikanten ging dat niet door. Uiteindelijk creëerde BMW een eigen raceklasse voor de M1, het BMW M1 Procar Championship, dat in het voorprogramma van de Formule 1 werd verreden door Formule 1-coureurs.

De straatversie van de M1 – die werd ontworpen door de beroemde Italiaanse ontwerper Giorgetto Giugiaro – wordt aangedreven door een 270 pk sterke 3,4 liter zes-in-lijn, die zijn vermogen via een handgeschakelde ‘dogleg’ vijfbak aan de achterwielen doorgeeft. De racevarianten van de M1, de Procars, schoppen het tot 470 pk, terwijl de geblazen Group 5-versies zelfs 850 pk uit hun zescilinder halen. Het BMW M1 Procar Championship werd slechts twee seizoenen verreden.