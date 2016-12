Groot ontwikkelingscentrum voor BMW iNext

Hij moet zelfstandig kunnen rijden, volledig elektrisch zijn en ook op alle mogelijke manieren ‘connected’ zijn. Binnen vijf jaar moet de eerste BMW iNext – zoals de auto nu nog heet – de weg op gaan. Om dat doel te halen gaat het merk nu fors investeren.

Campus

Als de volledige campus in Unterschleissheim – vlakbij München – af is, biedt hij plaats aan meer dan tweeduizend medewerkers. Al die mensen gaan zich bezighouden met de laatste technieken, connectiviteit en autonoom rijden. In het nieuwe ontwikkelingscentrum worden niet alleen technieken ontwikkeld, ze worden er ook uitgeprobeerd. Eigenlijk moet alle kennis die er binnen het merk is gebundeld worden op de nieuwe locatie. Halverwege 2017 zullen de eerste mensen er komen te werken.

Kleine teams

Om over vijf jaar de eerste BMW iNext te lanceren, zal er hard gewerkt moeten worden. De projecten worden dan ook verdeeld over veel kleine teams, die zelfstandig veel beslissingen mogen nemen. Software-ontwikkelaars kunnen hun software op de campus ook direct in een echte uitproberen, nadat ze hem geschreven hebben.

2017

De eerste autonoom rijdende BMW’s komen dan weliswaar over iets meer dan vier jaar -in 2021 – op de markt, volgend jaar begint het merk al met testen op de openbare weg. In de omgeving van München gaan meerdere autonoom rijdende auto’s dan de nodige testkilometers maken.