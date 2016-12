Kanpai: Honda bouwt honderdmiljoenste auto ooit

Het zal ons niet verbazen als er op de burelen van Honda de afgelopen dagen geregeld Kanpai is geroepen. Niet omdat de Japanners al met een Kerstborrel of Nieuwjaarsreceptie is begonnen, maar omdat de Japanse autobouwer de productiemijlpaal van 100 miljoen auto’s bereikt.

Groot feest dus op het hoofdkantoor van Honda, want 100 miljoen auto’s is aardig wat. We passen ervoor om te roepen dat wanneer je al die auto’s achter elkaar zet, je een file hebt van 450.000 kilometer of dat de gemeente Amsterdam dan in het centrum 500.000.000 euro per uur aan parkeergeld zou opstrijken.

Honda bereikte de mijlpaal 53 jaar na de bouw van de eerste personenauto. In 1963 rolden de T360 mini-truck en de S500 sportauto als eerste Honda-modellen van de band. De fabriek waar het allemaal begon stond in Sayama City, Japan. Vandaag de dag beschikt Honda over 24 autofabrieken op vijf continenten. In Europa staat een fabriek in Groot-Brittannië en Turkije. Het concern verkocht in 2015 zo’n 4.367.000 auto’s, waarvan 161.000 in Europa, 1,7 miljoen in de Verenigde Staten, 2.187.000 in Azië (761.000 stuks in Japan). In dit tempo bereiken de Japanners over zo’n 22 jaar de volgende honderd miljoen, maar waarschijnlijk wordt het aantal al eerder bereikt.