Lamborghini Urus ook als plug-in hybride

Om Kees uit Flodder te parafraseren: ‘Lamborghini wat doet u nu?’ Want de fabrikant die stug vasthoudt aan atmosferische tien- en twaalfcilinders introduceert een plug-in hybride aandrijflijn… in een SUV.

Dat heeft Maurizio Reggiani, ontwikkelingsdirecteur bij Lamborghini, tegenover Autocar bevestigt. De Urus, de aankomende offroader uit Sant’Agata Bolognese, komt niet alleen met een twinturbo 4,0 liter V8 op de markt, maar ook als plug-in hybride. Lamborghini’s eerste SUV sinds de LM002 deelt zijn platform met de Audi Q7 en Bentley Bentayga.

“Een turbomotor is noodzakelijk, want een SUV heeft veel koppel nodig”

Over de keuze voor een geblazen achtcilinder zegt Reggiani: “Een turbomotor is absoluut noodzakelijk omdat een SUV veel koppel nodig heeft.” Volgens hem blijft Lamborghini de atmosferische krachtbron echter trouw. “Een supercar is anders. Daarin wil je dat de motor snel reageert, je wil de ontsteking in iedere cilinder kunnen voelen. Voor onze andere modellen zijn atmosferische motoren nog steeds de beste keuze.”

Lamborghini onthulde in 2012 een ontwerpstudie van de Urus, maar daar zal het productiemodel behoorlijk van afwijken. “[Het design] is behoorlijk geëvolueerd sinds de lancering van de concept car”, aldus Reggiani. “De uiteindelijke auto ziet er van binnen en van buiten een stuk beter uit. […] Het ontwerp zal puur Lamborghini zijn.”