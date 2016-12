McLaren Special Operations pakt ook 12C aan

McLaren Special Operations, de maatwerkafdeling van de Britse sportwagenfabrikant, heeft een nieuwe accessoirelijn gelanceerd. Niet alleen voor de nieuwe 650S en 675LT, maar ook voor de 12C.

Super Series

Voor alle modellen uit de Super Series, de modellenlijn die begon met de MP4-12C, kunnen klanten nu terecht bij McLaren Special Operations voor nieuwe opties en accessoires. Eerst was het alleen mogelijk om een nieuwe auto volledig op maat te laten maken door de afdeling, maar nu kun je ook als je al een McLaren rijdt bij de maatwerkafdeling terecht.

Koolstofvezel

Met de opties en accessoires kun je zowel het interieur als exterieur aanpassen. Zo levert MSO een diffuser die gemaakt is van koolstofvezel. Dit is een lichter exemplaar dan normaal gesproken wordt geplaatst. Ook geleidt hij de luchtstroom nog beter. Nog een beetje gewicht besparen kan met koolstofvezel spiegelarmen, waar je ook direct bijpassende spiegelkappen bij krijgt. Het gewicht scheelt nauwelijks, maar visueel is het weer net een beetje anders. Het uiterlijk van je auto echt veranderen? MSO levert nu koolstofvezel voorspatborden met koelopeningen, geïnspireerd op die van de McLaren M8D die in 1970 de Can-Am won. Nu is dat laatste een beetje vergezocht, maar de spatborden wegen wel 0,5 kilogram minder dan de standaard exemplaren. Alle beetjes helpen.

Stuur

Ook het interieur is te voorzien van de nodige koolstofvezel onderdelen. Luchtroosters en dorpellijsten zijn te krijgen van het lichtgewicht materiaal. Echt mooi wordt het echter pas met een volledig koolstofvezel stuurwiel, dat ook te krijgen is met koolstofvezel flippers om te schakelen. De rand is naar eigen smaak te bekleden met alcantara, voor betere grip als je een stevig stuk gaat sturen.]