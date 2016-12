Nieuwe Honda Civic steviger geprijsd

Kocht je het basismodel van de vorige Honda Civic nog voor net geen 22.000 euro, zul je voor de nieuwe bijna 3000 euro meer mee moeten nemen naar de dealer. Honda heeft alle prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Civic.

Hogere prijs

De nieuwe Honda Civic wordt weer een maat groter dan zijn voorganger. Qua formaat zit hij nu aan de bovenkant van het C-segment en daar is hij ook naar geprijsd. Aan de basis staat de Civic ‘S’, die voor 24.700 euro in de prijslijst staat. Daarmee is net geen 3000 euro duurder dan de vorige Civic ‘S’, ondanks dat het BPM-bedrag bijna 2000 euro lager is, dankzij de nieuwe turbomotor. Die motor zorgt er overigens wel voor dat het basismodel van de Civic al bijna even krachtig is als de vorige sterkste benzinemotor. Tenminste, als we de Civic Type R even niet meetellen. De 1,0 liter driecilinder perst er 129 pk uit, slechts 13 pk minder dan de vorige 1.8 en 29 méér dan de 1.4 die eerst de basismotor vormde.

Luxe

De ‘S’ is wel echt een basismodel. Zo krijg je bijvoorbeeld geen audiosysteem van Honda en moet je ook niet rekenen op lichtmetalen wielen. Wat luxer wordt het met de Civic ‘Comfort’ van 26.200 euro (voorheen 26.280 euro). Dan krijg je van Honda wel een audiosysteem en ook meteen stoelverwarming en geregelde airconditioning. Daarna is er weer een forse stijging naar de ‘Elegance’ van 29.220 euro. Die auto is standaard ook uitgerust met stoelverwarmingen, maar houdt hetzelfde audiosysteem als de ‘Comfort’. Wel krijg je meer luxe zoals elektrisch inklapbare spiegels, een lederen stuurwiel, een regensensor en dual-zone klimaatregeling en lichtmetalen wielen. Geef nog eens 3000 euro meer uit en je hebt de ‘Executive’. Met zijn prijs van 32.220 euro is het echter nog niet het topmodel van de Civic, maar je krijgt naast de eerder genoemde opties ook het nieuwe Connect infotainmentsysteem van Honda. Topmodel is de ‘Premium’ van 33.220 euro, die ook lederen bekleding toevoegt.

Alle prijzen

Wil je de Civic met de 182 pk sterke 1,5 liter viercilinder turbomotor, dan moet je minimaal 34.140 euro betalen voor de ‘Sport’. De ‘Sport plus’ kost 36.140 euro en het topmodel is de ‘Prestige’ met een prijs van 37.140 euro. Let wel: alle prijzen zijn inclusief de rijklaarmaakkosten van 830 euro. Liever geen handgeschakelde zesbak? Voor een meerprijs van 800 euro is de 1.0 Turbo uit te rusten met een CVT-automaat. Prijzen beginnen daarvan dus bij 25.500 euro en lopen door tot 34.020 euro. Diezelfde automaat heeft voor de 1.5 Turbo een meerprijs van 2190 euro en zodoende beginnen de prijzen daarvan bij 36.310 euro voor de 1.5 ‘Sport’ en lopen door tot 39.310 euro voor de ‘Prestige’.

Begin 2017 moet de nieuwe Honda Civic bij de dealer staan