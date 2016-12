Nieuwe video toont silhouet Kia GT

Stukje bij beetje komen we meer te weten over de Kia GT, het nieuwe topmodel van de Koreanen. We weten al hoe snel hij kan sprinten en dat het onderstel ook met een circuit als de Nürburgring om moet kunnen gaan. Vandaag laat Kia de lijn van de auto zien.

Video

In de onderstaande video laat Kia een aantal designdetails zien van de nieuwe GT. Zo zien we onder meer de volledige auto en profil en laten de Koreanen ook de neus zien, waarbij vooral de vorm van de dagrijverlichting en de flinke koelopeningen in de motorkap opvallen. Het is de derde video in een reeks van vier, waarin Kia al enkele details prijsgeeft van het nieuwe topmodel. Op 8 januari, op de autoshow van Detroit moet het doek officieel van de auto worden getrokken.

Cijfers

Wat weten we al van de Kia GT? Het wordt een vijfdeurs coupé die grotendeels wordt gebaseerd op de GT Concept van een aantal jaren geleden. Sinds die tijd is er wel het nodige gebeurd bij Kia. Zo gaat Albert Biermann – voorheen de topman bij BMW’s M-divisie – nu over de onderstelafstelling van Kia’s sportieve modellen en heeft het merk ook flink werk gemaakt van een nieuwe zescilinder turbomotor. Die 3,3 liter V6 moet een vermogen krijgen van ongeveer 340 pk, waarmee de achterwielaangedreven GT in 5,1 tellen naar 100 km/h kan sprinten. Daarmee is het ook meteen de snelst sprintende Kia.

Najaar

De Kia GT komt in het najaar van 2017 op de markt. Hij komt er niet alleen met een zescilinder. Die motor zal dienen als topmotorisering, maar eronder komen ook een viercilinder benzine- en dieselmotor. Op 8 januari weten we alle details van de auto.