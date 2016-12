Meer details over one-off Ferrari SP 275 RW Competizione

Dat tandartsen goed verdienen, weten we, maar dat ze zó goed verdienen… Neem Rick Workman, een tandarts uit Florida. Hij mag zich eigenaar noemen van een aantal unieke Ferrari’s, waaronder deze SP 275 RW Competizione.

De machine is gebaseerd op de F12berlinetta, maar wordt aangedreven door de 770 pk sterke V12 uit de F12tdf. De SP 275 RW Competizione is een product van Ferrari Special Projects en werd begin december op het Finali Mondiali-evenement in Daytona, Florida gepresenteerd. Nu heeft Ferrari echter wat details over en wat foto’s van de one-off vrijgegeven.

“De SP 275 RW Competizione grijpt terug op de 275 GTB/C uit 1964”

Eerst iets over zijn naam: SP staat voor Special Projects, 257 refereert aan de Ferrari 275 GTB uit de jaren zestig en de letters RW zijn de initialen van eigenaar Rick Workman. Het uiterlijk van de SP 275 RW Competizione grijpt terug op dat van de 275 GTB/C uit 1964, waarvan er slechts drie zijn gebouwd.

De zogenoemde ‘hard points’ van de F12berlinetta konden niet gewijzigd worden, maar daaromheen tekende de ontwerpers van Ferrari een carrosserie met een duidelijk cleanere look. Elementen van de 275 GTB zijn de roosters achter de voor- en achterwielen, het algehele silhouet, de aluminium tankdop aan de rechterkant en de ‘ducktail’ achterop.

LEES OOK: TOP 8 – FERRARI SPECIAL PROJECTS

Rick Workman bezit (uiteraard) al een hele trits aan Ferrari’s, waaronder de bijzondere F60 America (gebaseerd op de F12berlinetta, tien exemplaren van gebouwd). Ferrari is over het algemeen niet erg scheutig met informatie over zijn SP’s, dus wat Workman voor zijn unieke sportwagens heeft betaald, weten we niet. Reken op enkele miljoenen per auto.