Hele mond vol: Porsche Panamera Executive Exclusive

Porsche wil graag dat we wat aandacht besteden aan zijn Exclusive-programma. Nou, vooruit dan maar… Hierbij een gepersonaliseerde Panamera Executive. Kunnen jullie wat inspiratie opdoen.

Even het geheugen opfrissen: wat is ook alweer een Porsche Panamera Executive? Dat is een verlengde Panamera met een 15 centimeter grotere wielbasis, waardoor zelfs de langste CEO’s niet met de knieën in de knel komen te zitten.

Dit Exclusive-exemplaar is gespoten in Kerstman Rood (Porsche noemt het Carmine Red) en heeft een SportDesign-pakket aangemeten gekregen, wat betekent dat het exterieur van de auto besprenkeld is met zwarte details.

In het interieur vinden we eenzelfde combinatie. Onder meer de stoelen, het dashboard en de deurpanelen zijn bekleed met zwart leer, wat mooi afsteekt tegen de rode details in de cabine.