Porsche 918 Spyder krijgt weer terugroepactie aan de broek

En wij maar denken dat de Porsche Carrera GT zo’n vals kreng is, maar de 918 Spyder kan er ook wat van. Al is die laatste niet met opzet gevaarlijk. De Duitse superhybride wordt helaas geplaagd door een probleem met de ophanging, waarvoor Porsche wederom met een terugroepactie komt.

Er moeten 306 van de 918 gebouwde auto’s terug naar de garage om de onderste draagarmen te laten vervangen. Die zouden kunnen breken bij het kogelgewricht. Groot probleem? Mwoah, de meeste Porsche 918 Spyder-eigenaren behandelen hun dierbare bezit toch als ‘garage queen’.

Een ‘garage queen’ die al meerdere terugroepacties te verduren heeft gehad. In 2014 waren er problemen met het chassis en de wielophanging, in 2015 zat er een Gremlin in het elektrische systeem en eerder dit jaar was er mogelijk iets met de veiligheidsgordels.

De 918 Spyder is een 887 pk sterke plug-in hybride, die een 4,6 liter atmosferische V8 combineert met twee elektromotoren. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,5 seconden. Zijn top ligt op 344 km/h.