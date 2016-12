Review: Mercedes-Benz 500 CE AMG van Otto Models

De heren van het Franse Otto Models hebben in de historie van AMG zitten spitten en brengen wederom een klassiek AMG-model uit. De meest recente toevoeging in hun productaanbod is de Mercedes-Benz 500 CE AMG.

Een betere kleur had Otto Models voor deze AMG 500 CE niet kunnen kiezen, want de donkerrode tint maakt hem juist zo opzichtig, opvallend, heerlijk fout en authentiek. Het type dateert van het tijdperk dat AMG nog een onafhankelijke Mercedes-tuner was. De originele auto werd in 1983 gebouwd, beschikte over een tot 276 pk opgevoerde 5.0 V8 uit de S-Klasse en had de nodige carrosserieversieringen. Het lichte interieur past bij de twijfelachtige uitstraling van de coupé. Het resin schaalmodel van Otto is een perfecte kopie met uitstekende detaillering en dat voor een prijs van slechts €77,50.

1/18 – €77,50 – www.otto-models.com – 5 sterren

