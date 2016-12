Schaalmodel voor eigenaars Acura NSX

De eerste exemplaren van de Acura NSX worden inmiddels uitgeleverd. Niet alleen krijgen klanten de sleutels van hun nieuwe auto, ze krijgen ook een exacte kopie erbij, in schaal 1 op 18.

Details

Het blijft niet alleen bij een schaalmodel. Bij elk exemplaar van de Acura NSX wordt ook een bijbehorend filmpje gemaakt, waar enkele processen van de bouw in te zien zijn. Elk filmpje begint hetzelfde, met het serienummer van de auto, maar vervolgens krijgt elke klant iets anders te zien. Acura heeft er wat dynamische beelden tussen gestopt, maar de beelden in de fabriek zijn van het exemplaar zelf. Hieronder kun je het filmpje van NSX nummer 3 bekijken, het exemplaar van Jay Leno, de Amerikaanse presentator en autoverzamelaar.

Schaalmodel

Er gaat ook behoorlijk wat werk zitten in de modelauto’s. Zo komt niet alleen de exterieurkleur overeen, maar krijgt hij ook exact het interieur dat in de auto zit en ook kloppen de velgen, remklauwen en de carbon accessoires precies. Zo probeert Acura de NSX nog net een beetje specialer te maken dan dat hij al is. Als je niet genoeg hebt aan het bovenstaande filmpje, dan kun je op de website nsxoriginals.com meer exemplaren bekijken. Opvallend is dat veel klanten voor een rood exemplaar gekozen hebben, maar er zitten meerdere andere kleuren tussen.

Acura NSX / Honda NSX

In Europa is vorige week het eerste exemplaar van de hybride sportwagen officieel afgeleverd. Even vergeten wat de auto ook alweer bijzonder maakt? Als je hier klinkt krijg je alle gegevens, maar hier volgen de belangrijkste wapenfeiten. De Honda / Acura NSX is een hybride sportwagen met een 3,5 liter V6 en drie elektromotoren. In totaal produceren de motoren 581 pk en 664 Nm. Daarmee haalt hij een topsnelheid van 308 km/h en sprint hij in 2,9 tellen naar 100 km/h. Best een prestatie, gezien het gewicht van de auto, want door alle elektromotoren en het accupakket is de NSX niet licht, met zijn leeggewicht van 1725 kg.