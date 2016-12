Sjoerds Weetjes #8: veilig een Jeep Grand Cherokee SRT8 uitlenen

Mocht uw zoon of dochter met oudejaarsavond de 468 pk sterke Jeep Grand Cherokee SRT8 willen lenen, kan dat u met een gerust hart toestaan. Daarvoor moet u wel even een speciale modus activeren. Sjoerd legt uit hoe dat in zijn werk gaat.