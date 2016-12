Skoda Kodiaq duikt onder prijs Tiguan

Veel scheelt het niet, maar toch is de Skoda Kodiaq goedkoper dan zijn kleinere broer, de Volkswagen Tiguan. Daarmee lijkt succes voor de grote SUV gegarandeerd.

Onder de 30 mille

We gingen ervan uit dat de Skoda Kodiaq net boven de 30.000 euro geprijsd zou worden. Dat blijkt niet het geval, want inclusief afleveringskosten rekent Skoda 28.990 euro voor de grote SUV. Daarmee is hij 701 euro goedkoper dan de voordeligste Tiguan. Goed, dan heb je wel het basismodel ‘Active’ met de 1.4 TSI met 125 pk. Die auto beschikt standaard wel al over zaken als airconditioning, 17 inch lichtmetalen wielen, elektrische ramen voor en achter, LED dagrijverlichting en een groot aantal veiligheidssystemen. Wil je meer luxe, dan biedt Skoda de ‘Ambition’ voor 31.130 euro en topmodel ‘Style’ voor 33.330 euro.

Vijf motoren

Skoda levert de Kodiaq bij zijn marktintroductie begin volgend jaar met vijf verschillende motoren. De 1.4 TSI met 125 pk vormt de basismotorisering. De 1.4 TSI met 150 pk en cilinderuitschakeling is de volgende versie. Met die motor is de Kodiaq ‘Ambition’ er vanaf 35.430 euro, al krijg je dan ook direct een zestrapsautomaat met dubbele koppeling van Skoda. Topmodel Style kost je 37.630 euro. Liever vierwielaandrijving? Skoda levert de auto met 1.4 TSI met cilinderuitschakeling voor 35.830 euro. Let we: je moet dan wel zelf schakelen.

Wil je dat niet en wil je toch vierwielaandrijving, dan ben je minimaal 38.030 euro kwijt. Ook hier is de meerprijs voor de luxure ‘Style’ weer 2200 euro. Daarmee komt de prijs dus op 40.230 euro. Benzine-topmodel is de 180 pk sterke 2.0 TSI, die standaard gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Vierwielaandrijving is voor deze versie ook standaard. net als het meest luxe uitrustingsniveau ‘Style’. Deze versie kost 43.690 euro.

Dieselen

De Skoda Kodiaq komt met twee dieselmotoren, de 2.0 TDI met 150 pk en de 2.0 TDI met 190 pk. Voorwielaandrijving is standaard voor de 2.0 TDI met 150 pk en die versie krijgt ook meteen een DSG-automaat met zeven versnellingen. Als ‘Ambition’ kost hij 41.150 euro en als ‘Style’, je raadt het al, weer 2200 meer. Wil je vierwielaandrijving, dan moet je met deze motor wel weer zelf schakelen. De auto kost dan minimaal 41.550 euro en 43.750 euro voor de ‘Style’. De duurste Kodiaq is de 2.0 TDI met 190 pk, die standaard beschikt over zowel vierwielaandrijving als een DSG-automaat met zeven versnellingen. Hij is er ook alleen als ‘Style’ en kost minimaal 49.550 euro.

Review

