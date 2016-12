Snel spel: Enduro (1983)

Sinterklaas… die begreep er in de jaren tachtig helemaal niks van. Hoe anders kon het gebeuren dat ik op pakjesavond een bijkans bejaarde Atari 2600 uit de zak trok in plaats van een Nintendo Entertainment System? Ik wilde graag het mooie Rad Racer spelen (Nintendo’s Out Run), maar was veroordeeld tot Enduro.

En vooruit, dat was eigenlijk helemaal geen straf. Ik was weinig gewend op het gebied van computerspellen, dus de prehistorische graphics van Enduro waren voor mij best te pruimen. Bovendien zat er flink veel snelheid in de game. De weg – die uit niet meer bestond dan twee lijnen – kronkelde soepel over de televisie en de auto’s op het ‘asfalt’ kwamen met een verraderlijke vaart dichterbij.

“De wagens leken meer op kruipende insecten dan op vierwielers”

De wagens in Enduro leken overigens meer op kruipende insecten dan op vierwielers, dus ik kwam er pas na een blik op de spelverpakking achter dat ik als speler blijkbaar met een Formule 1-wagen onderweg was (op andere versies van het Enduro-doosje stond een auto die verdacht veel weg had van een Lancia Stratos).

Hoe dan ook, de naam van de game geeft het al een beetje weg; in Enduro doe je mee aan een lange afstandsrace die meerdere dagen duurt. Op de eerste dag moet je tweehonderd andere auto’s inhalen, op de tweede dag driehonderd en zo verder. Indrukwekkend was het ‘veranderende weer’ in Enduro. Gedurende de dagen (die een paar minuten duren) kom je sneeuw, mist en (uiteraard) duisternis tegen.

LEES OOK: SNEL SPEL – TEST DRIVE (1987)

Ontwikkelaar en uitgever Activision lanceerde Enduro in 1983 met veel bombarie. Amerikaanse kopers konden onder meer een echte Datsun 280ZX winnen, een Datsun 200SX, een weekeinde naar de Caesars Palace Grand Prix in Las Vegas, Nevada of één van vijftig radiografisch bestuurbare autootjes.