Subaru BRZ STI Sport Concept is het niet helemaal

Laat je niet in de luren leggen door de letters STI in de naam van deze Subaru BRZ, want zo ‘Subaru Tecnica International’ is ‘ie niet. Motorisch veranderde Subaru namelijk helemaal niks aan de BRZ.

Dit in tegenstelling tot wat de Japanse fabrikant in 2015 deed met de extreme, 300 pk sterke BRZ STI Performance Concept. Wat dat betreft kunnen we weinig meer doen dan onze schouders ophalen bij het zien van deze Sport Concept. Subaru strooit met STI-logo’s, monteert 18 inch lichtmetaal en een wat agressiever ogende bodykit en pakt uit met een donkerrode bekleding in het interieur. De BRZ STI Performance Concept is half januari te zien op de Tokyo Auto Salon.

LEES OOK: THROWBACK THURSDAY – SUBARU BRZ

De Subaru BRZ is het zustermodel van de Toyota GT86 en de Scion FR-S (Scion hield in augustus 2016 op met bestaan). De achterwielaangedreven coupé heeft een 200 pk leverende 2,0 liter boxermotor onder de kap en is goed voor topsnelheid van 226 km/h en een sprint naar 100 km/h in 7,6 seconden. Subaru komt met de BRZ uit in de GT300-klasse van het Japanse Super GT-kampioenschap. Al heeft die BRZ GT300 vrijwel niets te maken met de straatlegale broeders.

Subaru BRZ STI Performance Concept (2015)