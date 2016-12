Suzuki Swift onthuld in Japan

Iets kleiner, veel lichter en ook nog ruimer. De nieuwe Suzuki Swift is vandaag officieel gepresenteerd in Japan en daarmee zijn ook alle specificaties vrijgegeven.

Kleiner

Het uiterlijk had al geen geheimen meer, nadat eerst de brochure op internet verscheen, gevolgd door een eerste foto. Uit de gegevens van vandaag blijkt dat de nieuwe Suzuki Swift korter is dan zijn voorganger. Veel scheelt het niet, want met een lengte van 3840 millimeter is hij precies 10 millimeter korter dan voorheen. Dit, terwijl de wielbasis met 20 millimeter is toegenomen, om meer ruimte te bieden aan inzittenden.

Lichter

De Suzuki Swift behoorde de afgelopen jaren altijd tot een van de lichtste in zijn klasse. Toch doet de nieuwe auto daar een schepje bovenop. Volgens Suzuki scheelt het in het meest extreme geval zelfs 120 kilogram. Voor de meeste uitvoeringen betekent het dat ze ongeveer 100 kilogram lichter worden. Een van de redenen voor het lagere gewicht is het nieuwe Heartect-platform waar de auto op gebaseerd is. Aangezien de huidige vijfdeurs Swift op een leeggewicht van 945 kilogram zit, kan de volgende wel eens extreem licht zijn. Goed voor de wegenbelasting. Met een leeggewicht van 945 kilogram betaal je op dit moment minimaal 73 euro per kwartaal en maximaal 82 euro. Met 845 kilogram wordt dat maximaal 62 euro en minimaal 56 euro per kwartaal.

Bekende motoren

Suzuki gaat de nieuwe Swift leveren met een atmosferische 1,2 liter benzinemotor met 90 pk en 120 Nm en een 1,0 liter driecilinder turbomotor met 112 pk en 170 Nm. Standaard zitten alle motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar voor de 1.2 is een CVT-automaat te krijgen en voor de 1.0 een zestrapsautomaat. Ook de Smart Hybrid-variant van de 1.2 maakt zijn opwachting in de Swift.

Techniek

Net als de Suzuki Baleno krijgt ook de Swift een modern infotainmentsysteem dat onder meer Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. De auto kan ook optioneel uitgerust worden met een enorme reeks assistentiesystemen. Zo wordt hij leverbaar met adaptieve cruise control, een noodremassistent en een achteruitrijcamera.

Swift Sport

Over een Swift Sport heeft het merk vandaag nog niets losgelaten, maar er wordt wild gespeculeerd over een versie met de 1,4 liter turbomotor met 140 pk. In Japan komt de Suzuki Swift wel met twee verschillende bodykits, waarbij een duidelijk sportiever oogt, met groter spoilerwerk voor en achter. Ook heeft deze versie sportiever ogende stoelen, met dikkere wangen.

Europa

Voor de Europese onthulling van de Swift moeten we geduld hebben tot de Autosalon van Genève. Dan trekken de Japanners het doek van de Europese versie van de auto, die waarschijnlijk maar slechts in enkele details gaat verschillen van zijn Japanse broertje.

Exterieur:



Interieur: