Throwback Thursday: dwars met de machtige BMW M6

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de BMW M6 uit 2012.

Droomdifferentieel

Peter vertelt: “De introductie van de BMW M6 vond plaats op het Ascari Race Resort in 2012. Na afloop van de snelle circuitrondjes werd er een bocht afgezet om spectaculaire foto’s te kunnen. Voor echt circuitwerk is de veel te zware M6 totaal ongeschikt, maar voor spektakel niet. Driften is namelijk geen hogere wiskunde in de M6 dankzij het hoge koppel en dat geweldige, actieve M-differentieel. Het lamellenpakket van het sperdifferentieel wordt met een elektrische stelmotor samengeperst. De sperwaarde is variabel tot een maximum van honderd procent. Het werkt subliem. De grip is makkelijk te verbreken met 680 Nm en met de gasvoet bouw je het sperpercentage voelbaar op tot het maximum van 100 procent. Tegelijkertijd neem de sliphoek toe tot enorme waardes. Zelfs wanneer een spin onvermijdelijk lijkt, kun je de M6 uit die hopeloos lijkende positie weer terugpakken. Door iets gas te liften (niet lossen!) haal je wat aandrijfkrachten weg bij het buitenste wiel en wordt de sliphoek weer kleiner. Zonder overdrijven: een droomdifferentieel voor wie een goed rokertje kan waarderen.”