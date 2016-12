Throwback Thursday: Jaguar F-Type V8 S

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Jaguar F-Type V8 S uit 2013.

Wereldfoto

Peter vertelt: “Fotograaf Sytse Dijkstra wilde tijdens de Autovisie Supertest van 2013 de Jaguar dwars tussen de Porsche Cayman en Lotus Exige. Een dergelijke plaat doet het altijd goed in het magazine. Het was koud en nat, waardoor het lekker glad was op het fantastische circuit in Zandvoort. Ideale omstandigheden om foto’s te maken en dwars te gaan. De V8 heeft heel veel koppel en dat kunnen de achterbanden onmogelijk kwijt op nat asfalt. Een zuchtje gas is dan al genoeg om de grip te verbreken en hem dwarshouden is vervolgens niet zo heel moeilijk. Beetje tegensturen en gas blijven geven, terwijl de V8 luid hamerend de andere twee sportauto’s voor zich uit jaagt. Een wereldfoto van Dijkstra!”