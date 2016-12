Ook vanafprijs gefacelifte Skoda Octavia bekend

Nog wat prijzen vandaag. Niet alleen is bekend wat Volkswagen voor de e-Golf wil hebben, maar ook hoeveel duiten Skoda voor zijn vernieuwde Octavia vraagt.

En dat is minimaal 22.790 euro voor de basishatchback, de 1.0 Greentech Active, en 23.060 euro voor de Combi in dezelfde uitvoering. Waarmee de instappers nauwelijks in prijs veranderd zijn. De gefacelifte Octavia is per direct te bestellen en staat volgend jaar maart bij de dealers.

De 115 pk leverende 1.0 TSI staat aan de onderkant van het motorengamma van de Octavia. Daarboven bevinden zich de 1.4 en 1.8 TSI en een aantal turbodiesels. Wat die gaan kosten, heeft Skoda nog niet bekendgemaakt.