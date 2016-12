Vernieuwde Volkswagen e-Golf vanaf 39 mille

De gefacelifte Volkswagen e-Golf onderscheidt zich qua uiterlijk nauwelijks van zijn voorganger. Onderhuids ging de elektro-Golf er echter flink op vooruit. Hij heeft een grotere actieradius gekregen en een hogere prijs.

Om met dat eerste te beginnen: Volkswagen vergrootte het accupakket van de e-Golf van 24,2 naar 35,8 kWh, wat resulteert in een theoretisch bereik van 300 kilometer (de vorige e-Golf moest bij 190 kilometer al opgeven). Met een 7,2 kW-lader zijn de batterijen van de Volkswagen in minder dan zes uur op te laden. Wie de e-Golf aan een 40 kW-snellader legt, zal zien dat het laadniveau al na een uur op tachtig procent ligt.

LEES OOK: NIEUWE MOTOREN, MEER TECHNIEK VOOR VOLKSWAGEN GOLF

Minder relevant dan de actieradius is het vermogen van de elektromotor. Dat ligt nu op 136 pk (was 115 pk) en zorgt voor een topsnelheid van 150 km/h en een sprinttijd naar 100 km/h van onder de 10 seconden. Zakelijke rijders zullen blij zijn om te horen dat de e-Golf volgend jaar in aanmerking komt voor 4 procent bijtellling.

“De e-Golf komt volgend jaar in aanmerking voor 4 procent bijtelling”

De nieuwste variant van de stekker-Golf is per direct te bestellen en wordt vanaf mei 2017 geleverd. Hij kost minimaal 38.970 euro, inclusief kosten rijklaar maken, waarmee hij ruim 1000 euro duurder is geworden. Inbegrepen bij de prijs zijn een laadpaal en een pas waarmee eigenaren voor 10.000 kilometer aan ‘groene’ stroom kunnen laden.

LEES OOK: VOLKSWAGEN GOLF R WORDT WEER STERKER

Om de geüpdatete Volkswagen e-Golf met andere elektrische hatchbacks te vergelijken: een BMW i3 94 Ah (met eveneens een theoretische actieradius van 300 kilometer) kost minimaal 38.260 euro en een Renault Zoe R90 Z.E. (403 kilometer theoretisch, 300 kilometer realistisch) is er vanaf 32.580 euro.