Volkswagen Golf R wordt weer sterker

De Golf GTI is weer krachtiger geworden en dus kan de Volkswagen Golf R niet achterblijven. Net als de GTI krijgt de über-Golf krijgt er ook tien pk bij.

4,6 seconden

De 2,0 liter turbomotor in de Volkswagen Golf R levert voortaan standaard 310 pk en 380 Nm. Daarmee heeft hij er tien pk bij gekregen en is het koppel gelijk gebleven. Kies je echter voor de nieuwe zeventraps DSG-automaat, dan is het maximale koppel afgeregeld op 400 Nm. Met die versnellingsbak kan de snelste Golf in 4,6 seconden naar 100 km/h sprinten. Daarmee is hij weer drie tienden sneller dan voorheen. Kies je er toch voor om zelf te schakelen, dan moet je rekenen op een sprinttijd van ongeveer vijf seconden.

Bumpers

Uiterlijke wijzigingen blijven bij de Volkswagen Golf R tot andere bumpers, andere koplampen en andere achterlichten, net als bij de normale Golf. In het interieur krijg je nog altijd standaard sportstoelen en ook alle nieuwe functies van de nieuwe Golf zijn leverbaar op de ‘R’. Zo kun je hem krijgen met een 9,2 inch groot display voor het infotainmentsysteem en ook met meer assistentiesystemen.

Stationwagen

In maart 2017 moet de Golf R in de showroom staan. Hij komt er dan niet alleen als hatchback, maar wordt ook meteen geleverd als Golf R Variant, de stationversie. De prijzen worden later bekendgemaakt.