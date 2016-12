Volkswagen toont volgende elektrische concept in Detroit

Volkswagen is druk in de weer om een compleet gamma aan elektrische auto’s uit de grond te stampen. In Detroit toont het merk een tweede model, dat de flexibiliteit van het nieuwe elektrische platform moet aantonen.

MEB

Waar de eerste I.D. Concept een elektrische vijfdeurs hatchback van het formaat Golf was, moet de nieuwe auto laten zien wat er allemaal mogelijk is met het elektrische MEB-platform. Van wat we op de eerste afbeeldingen kunnen zien lijkt het om een moderne interpretatie van de T1 te gaan, een van de bekendste Volkswagens.

Vierwielaandrijving

Niet alleen wil het merk met de carrosserie laten zien wat er allemaal mogelijk is, ook de aandrijflijn is aangepast ten opzichte van de eerste Volkswagen I.D.. De nieuwe concept car heeft twee elektromotoren, een voor de voorwielen en een voor de achterwielen. Er worden nog geen uitspraken gedaan over het vermogen van de auto, maar aangezien de eerste I.D. Concept een vermogen had van 170 pk, met één elektromotor, kijken wij er niet vreemd van op als het merk op 8 januari onthult dat hij 340 pk heeft. De elektrische range van ongeveer 400 tot 600 kilometer moet ook realistisch zijn voor dit nieuwe model.

Autonoom

Met de I.D. concept cars laat Volkswagen meer zien dan alleen een designrichting en een aandrijflijn. Zo moet dit exemplaar ook volledig autonoom kunnen rijden. Daarvoor heeft de auto laserscanners, ultrasoonsensoren en radarsensoren. Met een druk op de knop kan het stuurwiel elektrisch ingetrokken worden, zodat je meer bewegingsvrijheid hebt in het interieur.

2020

Volkswagen wil al over vier jaar de eerste I.D. op de weg hebben. Wij gaan er vanuit dat die auto meer zal lijken op de eerste concept dan op deze, maar of we daar gelijk in hebben, zal tegen die tijd blijken.