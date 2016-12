Welke vijf auto’s koop jij met 30 miljoen?

Hebben jullie Oudejaarsloten van de Staatsloterij? Wij wel. Niet om die hoofdprijs van 30 miljoen natuurlijk (nou ja, vooruit… toch wel een beetje), maar vooral om de voorpret. Want de vraag blijft natuurlijk altijd: welke auto’s gaan we kopen van ons prijzengeld? Wij noemen er elk vijf. Voor welke gaan jullie?

Sjoerd van Bilsen

1 – Donkervoort D8 GTO-RS

Kleur? Weet ik niet. Interieuraankleding? Nog in te vullen. Ik denk dat ik uren bij Joop Donkervoort in zijn kantoor moet zitten voor de ultieme specificatie. Nou Joop, hopelijk win ik de loterij niet.

2 – Ferrari F40

Ik zou erin willen rijden, maar toch doe ik dat niet. Ik parkeer hem in de hal van mijn nieuwe onderkelderde huis en zet er stoel naast. Mmh, misschien koop ik er toch maar twee…

3 – McLaren F1

Vanwege de huidige waarde van zo’n 8 miljoen slechts één McLaren F1. Bij voorkeur een LM, maar het zal wel een ‘normale’ worden. Ik weet het chassisnummer van de voormalige auto van Rowan Atkinson. Daar pas ik voor, ondanks dat die onderhand weer fonkelnieuw is.

4 – Mercedes-AMG G 63 6×6

Gewoon omdat het kan. De G63 6×6 is de meest zinloze automobiel op aarde wellicht, maar zo te gek. Ideaal boodschappenautootje vanwege zijn grote laadbak toch?

5 – Aston Martin Cygnet



Gewoon omdat hij zo bijzonder is. Een goede belegging ook. Dat het eigenlijk een Toyota is? So what! Aston Martin heeft er serieus veel aan veranderd. Zie het als een coachbuild stadsauto by Aston Martin.

Remco Slump

1 – BMW 850CSi

Wat moet ik hierover zeggen? De BMW 850CSi is mijn absolute droomauto, al van jongs af aan. Punt! Ik heb er voor Autovisie ooit in gereden en die rit maakte me alleen maar hebberiger. Monsterlijke V12, handgeschakelde zesbak en dát uiterlijk!

2 – Alpina B3 Biturbo

Dit wordt mijn ‘daily’. Comfortabel, bloedsnel en een stuk discreter dan een BMW M3. Ik wil hem in het Alpina-groen, zonder die verschrikkelijke striping. De typeaanduiding mag blijven, anders wordt de Alpina wel érg incognito.

3 – Lancia 037

Wat ik hier aan heb? Helemaal niets! Ik ben gewoon gefascineerd door homologatiespecials en door de Group B-rallyklasse. Bovendien vind ik de Lancia 037 op een vreemde manier gewoon mooi. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Audi Sport Quattro.

4 – Isdera Imperator 108i

Wederom, wat heb ik hieraan? Niet veel, maar ik ben op een of andere manier gebiologeerd door dit zeldzame Duitse ding. Zal nog een hele klus worden om er een te vinden trouwens, want er zijn maar een stuk of twintig / dertig gemaakt.

5 – Bentley Continental T

Vooropgesteld, deze Bentley slaat helemaal nergens op en heeft spuuglelijke jaren negentig-wielen. En toch wil ik hem! Want de Continental T is de belichaming van dat veel te vaak gebruikte woord ‘bruut’. Dit is een kooivechter in een Brits maatpak.

Wouter Spanjaart

1 – Eagle Spyder GT

British Racing Green met een Cognac lederen interieur. Donkergroene stiksels. Wat mij betreft is hij dan helemaal af. Waarom de Eagle en niet een originele E-Type? De looks van het origineel, maar de praktische bruikbaarheid van een moderne auto, dat spreekt me enorm aan. Daarnaast, die looks…

2 – Range Rover LWB “Holland & Holland”

Dertig miljoen, dan mag er ook wel een extra uitbundige Range Rover komen. Geen Sport SVR of SVAutobiography Dynamic, maar een “Holland & Holland”. Niet dat het me om de jacht te doen is, integendeel. De afwerking van de “Holland & Holland” is echt waanzinnig en daarbij komt dat ik de brochure van de allereerste samenwerking tussen de twee merken heb, waar ik als jongetje helemaal bij wegdroomde.

3 – Mini John Cooper Works World Championship 50

Natuurlijk, ik zou heel wild kunnen doen en een bizarre hypercar kunnen kopen… Maar nee, ik ga toch voor deze Mini. De John Cooper Works World Championship 50 – echt een bizarre mond vol – is wat mij betreft nog steeds de ultieme nieuwe Mini. Ideaal voor dagelijks vervoer en tegelijkertijd niet zo extreem dat je elke keer uren moet zoeken naar een geschikte parkeerplaats.

4 – MG LE50

Nog een gemoderniseerde klassieker, Spanjaart? Jep. Ik houd van het uiterlijk van de MGB en deze combineert dat met de betrouwbaarheid van een Mazda-motor. Het Britse Frontline Developments heeft er echt een waanzinnige auto van gemaakt, wat mij betreft. Mijn exemplaar zou ik graag in het – jawel alweer – donkergroen willen, met zwarte wielen, een zwarte rolkooi, een Sebring bodykit en twee grote verstralers voorop.

5 – Jensen SP

Ergens in de wereld moet een donkergroen exemplaar te krijgen zijn en dat moet hem worden. Ik heb lang getwijfeld of ik hier niet mijn andere droom, de Facel Vega HK500, neer zou zetten, maar na dit jaar in een Jensen SP te hebben gereden, ben ik om. De Facel zou er met 30 miljoen op de bank nog altijd komen, maar de Jensen geniet nu de voorkeur. Het machtige gedonder van de V8, het gigantische koppel en het gemene, maar toch stijlvolle uiterlijk doen het hem voor me. Als ik slechts één auto zou mogen kopen, zou dit hem zijn.