Onder de hamer: American Motors AMX/3

Wat hebben we hier? Een Lamborghini, een De Tomaso, een Maserati misschien? Nee! Wonderwel is deze klassieke schoonheid afkomstig uit de Verenigde Staten. We hebben het hier over de American Motors AMX/3.

Jazeker, de Amerikaanse autobouwer verantwoordelijk voor de Gremlin en de Pacer heeft deze prachtige, Europees aandoende AMX/3 op zijn naam staan. Dat moet wel haast betekenen dat American Motors (AMC) hulp heeft gehad, en dat klopt ook. BMW was verantwoordelijk voor de techniek en het testwerk, Giotto Bizzarrini (die ook met Ferrari, Lamborghini en Iso werkte) ontwikkelde het chassis en de wielophanging en Italdesign zorgde voor de carrosserie, al is het oorspronkelijke ontwerp van AMC-designer Dick Teague.

Voor de aandrijving van de AMX/3 zorgt een 6,4 liter V8 met 340 pk, die zijn vermogen via een handgeschakelde vierbak van wapenfabrikant Oto Melara doorgeeft aan de achterwielen. De auto die in januari bij Gooding & Company wordt geveild, is een prototype dat in de jaren zestig uitgebreid werd getest op het circuit van Monza. Daar moest de middenmotor sportwagen 258 km/h halen, maar uiteindelijk werd hij afgeklokt op een nog hogere topsnelheid.

AMC was van plan om duizend exemplaren van de AMX/3 te bouwen, maar dat aantal werd al snel teruggebracht tot zesentwintig. De fabrikant wilde zichzelf een sportiever imago aanmeten – AMC was in de jaren zestig vooral bekend om zijn saaie gezinsauto’s – en kwam daarom met de Javelin en de AMX. De AMX/3 moest een exotische aanvulling op die twee ‘muscle cars’ worden, maar ging uiteindelijk niet in productie. Slechts vijf auto’s verlieten de fabriek. Een van de redenen waarom deze tussen de 900.000 en 1.300.000 dollar (zo’n 864.000 – 1.248.000 euro) moet opbrengen.