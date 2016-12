Onder de hamer: Lamborghini Reventón, één van twintig

De autowereld is eigenlijk maar vreemd. Want waarom zou iemand bijna anderhalf miljoen euro betalen voor een Lamborghini Reventón? Een auto die eigenlijk niet meer is dan een opgedirkte Murciélago.

Klinkt oneerbiedig, maar het is toch echt zo. Onder alle F-22 Raptor-hoeken en -vouwen van de Reventón is de ‘gewone’ Murciélago-carrosserie duidelijk te herkennen en motorisch gezien heeft Lamborghini zich er nog veel gemakkelijker vanaf gemaakt. De 6,5 liter atmosferische V12 komt rechtstreeks uit de Murciélago, maar levert in de Reventón 10 pk meer (650 pk tegenover 640 pk). Niet door technische aanpassingen, maar doordat Lamborghini simpelweg de beste motoren van de productielijn heeft gepakt (motoren die net een tiende of een honderdste van een millimeter beter aan de gestelde toleranties voldeden).

Maar goed, laten we de Reventón niet te kort doen. Het is een indrukwekkende machine. Zijn uiterlijk is nog veel extremer dan dat van de Murciélago en ook in het interieur is Lamborghini helemaal los gegaan. Voor de bestuurder bevinden zich drie LCD-schermen, waarop de gebruikelijke gegevens op een bijzondere manier worden gepresenteerd. Voor de grafische weergave van bijvoorbeeld de toerenteller hebben de Lamborghini-ontwerpers zich duidelijk laten inspireren door wat een straaljagerpiloot in zijn head-up display ziet. Niet alles is echter show. De koolstofvezel vinnen op de lichtmetalen wielen hebben wel degelijk een functie. Ze leiden koelende lucht naar de remmen.

Officieel zijn er twintig Reventóns geproduceerd, maar er is een eenentwintigste (met het nummer 00 van 20) die in het Lamborghini-museum staat. Dit exemplaar draagt nummer 03 van 20 en wordt in januari bij RM Sotheby’s in Arizona geveild. De auto heeft sinds 2008 vier eigenaren gehad, die niet meer dan 1600 kilometer op de teller hebben gezet. Alle Reventóns zijn uitgevoerd in dezelfde matgrijze kleur met een camouflagegroen interieur. Elf exemplaren werden in de Verenigde Staten geleverd, waaronder deze, zeven exemplaren waren bestemd voor Europa, twee voor Azië en één ging naar Canada. Alleen de meest loyale Lamborghini-klanten ‘mochten’ een Reventón kopen.