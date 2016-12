Onder de hamer: goed bewaarde Buick Regal GNX

Dat downsizing niet saai hoeft te zijn bewees Buick al in 1986. Dat jaar kwam de Buick Regal GNX op de markt, een grote Amerikaanse coupé zonder V8, maar met een geblazen 3,8 liter V6. De allerlaatste wordt binnenkort geveild.

McLaren

De Buick Regal GNX (Grand National Expertimental) moest de ultieme Grand National worden. Elk exemplaar begon zijn leven als een normale Grand National, maar werd vervolgens onder handen genomen door McLaren Performance Technologies. Hij kreeg een sterkere Garrett turbo en een flink grotere intercooler. Daarmee kreeg de 3,8 liter V6 op papier een vermogen van 280 pk en 488 Nm. In de praktijk bleek de auto echter sterker te zijn en leverde de motor meer dan 300 pk en 569 Nm. McLaren nam ook de versnellingsbak onder handen en monteerde een andere uitlaat. Verder werden de emblemen verwijderd op de motorkap en zijschermen en kreeg hij zwarte 16 inch wielen met speciale banden.

547

In totaal werden er slechts 547 exemplaren gebouwd en daarmee was de meest krachtige Regal ook meteen een verzamelobject. Personaliseren was er niet bij. De GNX kon slechts in één kleur besteld worden: zwart. Nul naar honderd deed de auto in ongeveer vijf tellen, ook al zei de fabrieksopgave dat hij er zes seconden over deed. Binnenkort gaat de allerlaatste, met chassisnummers 547, onder de hamer bij veilinghuis Mecum. Toen hij nieuw was betaalde zijn eerste eigenaar 40.000 dollar voor de auto, ongeveer 10.000 dollar meer dan de vraagprijs. Daar blijft het bij dit exemplaar nu niet meer bij. Mecum verwacht dat deze auto namelijk 175.000 tot 250.000 dollar opbrengt, zo’n 170.000 tot 240.000 euro. Hij heeft dan ook slechts 68 mijl gereden en is in perfecte staat.

Op 6 januari gaat hij in het Amerikaanse Kissimmee onder de hamer.