Onder de hamer: uniek prototype van Maserati Mexico

Toen de ontwikkeling begon van de Maserati Mexico, de tweedeurs versie van de Quattroporte, mochten drie designhuizen een prototype bouwen. Een van die prototypes gaat binnenkort onder de hamer.

Maserati Mexico

Met de Maserati Mexico wilden de Italianen het succes van John Surtees in de Grand Prix van Mexico in 1966 groots vieren. Surtees won die race namelijk in een Cooper T81, waar achterin een V12 van Maserati zat gemonteerd. De auto moest een tweedeurs, vierzits GT worden die gebaseerd was op een ingekort chassis van de Quattroporte. Drie designhuizen kregen de opdracht een koetswerk te ontwerpen. De carrosserie moest vooral goed in balans zijn en vrijwel productierijp. Vignale, Bertone en Carrozzeria Frua toonden in 1966 hun visie op de Maserati Mexico.

Carrozzeria Frua

Uiteindelijk zou Maserati kiezen voor het ontwerp van Vignale. Toch staat het ontwerp van Frua op het allereerste chassis van de Mexico, met chassisnummer AM112 001. Hij kreeg de allereerste 4,7 liter V8 mee, al is die motor bij deze auto op een gegeven moment vervangen door de latere 4,2 liter met 260 pk. Hij behield zijn originele handgeschakelde vijfversnellingsbak wel. Waar prototypes tegenwoordig vaak zorgvuldig weggestopt worden in een museum of verzameling van de autofabrikant, was dat in de jaren 60 nog niet het geval.

Dit exemplaar is op 5 mei 1967 dan ook afgeleverd aan zijn gelukkige eigenaar in het Italiaanse Modena, die hem enkele jaren in bezit hield. Vervolgens vertrok de auto naar Texas, waar hij tot 1978 zou blijven. Tussen 1978 en 1980 wisselde hij twee keer van eigenaar en kwam hij in handen van Frank Mandarano, een bekende Ferrari-verzamelaar en de oprichter van het Concorso Italiano, een groot evenement voor Italiaanse auto’s in Monterey.

Restauratie

In 1999 wisselde de auto opnieuw van eigenaar en werd hij gekocht door Alfredo Brener, die destijds een enorme verzameling Maserati’s aan het opbouwen was. Voordat hij verkocht werd aan Brener is hij wel gerestaureerd en teruggebracht naar zijn originele kleurstelling. Ook is hij technisch onder handen genomen.

Veiling

Op 19 januari gaat de auto onder de hamer bij veilinghuis RM Sotheby’s. Een verwachte opbrengst is nog niet vrijgegeven. Zodra hij geveild is, lees je hier het resultaat.

Puur voor je beeld, zo ziet de Maserati Mexico van Vignale eruit: