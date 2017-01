Hoe Ford Kuga bent u eigenlijk?

De Ford Kuga staat met vier wielen buiten de gebaande paden, zelfs als hij bij u op de oprijlaan is geparkeerd. Hij staat er als een stok achter de deur. Als een jonge hond die eropuit wil en u meetrekt uit uw bureaustoel.

Want een Ford Kuga moet niet te lang stilstaan. Hij is ontworpen om te rijden. Om u in alle rust en comfort naar het avontuur te brengen, maar ook om gretig naar bochten te happen als u dat wilt. En als de weg oneven is, nat of glad, dan helpt de optionele, intelligente vierwielaandrijving van de Kuga u om in het juiste spoor te blijven. Daarbij assisteert de Ford u op andere fronten met onder meer Adaptive Cruise Control, Active Park Assist, het Lane Keeping System en Traffic Sign Recognition.

Zuinig met brandstof

U kunt de Kuga samenstellen naar uw eigen voorkeuren. Kiest u voor één van de drie 1,5 liter EcoBoost-benzinemotoren (120, 150 of 182 pk) of heeft u toch liever een 1,5 liter TDCi-turbodiesel met 120 pk? Ze zijn te koppelen aan een handgeschakelde zesbak, een zestraps automaat (1.5 EcoBoost met 182 pk) of een PowerShift-automaat met dubbele koppeling (1.5 TDCi met 120 pk) en springen zeer zuinig om met brandstof, onder meer door toepassing van een start-stopsysteem.

Sportieve aankleding

Binnenin de Kuga komt u niets te kort. Het SYNC 3-infotainmentsysteem – dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt – is via een touchscreen te bedienen, maar luistert ook naar gesproken commando’s. Bovendien is de Ford leverbaar met een panoramadak, stoel- en stuurverwarming en uiteraard met leren bekleding. Wilt u uw Kuga in een extra sportieve aankleding, dan heeft Ford de Kuga ST-Line voor u. Wilt u juist extreme luxe, dan is de chique Kuga Vignale geknipt voor u.