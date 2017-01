Uw Garage: Austin A99 Westminster (1960)

Dwars door ons Uw Garage-archief. Vorig jaar stapten we in bij Frans van Zoest sr., die al lange tijd een grote voorliefde voor klassiekers heeft. Een voorliefde die hij ook doorgaf aan zijn zoon, DI-RECT gitarist Spike. Een auto in het bijzonder zorgde voor veel mooie herinneringen, de Austin A99 Westminster.