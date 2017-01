Uw Garage: Datsun Sports 2000 Fairlady (1969)

Een duik in ons Uw Garage-archief. Als Richard Klimmert op pad is, wordt hem vaak gevraagd of hij in een Engelse sportauto rijdt. Dan legt hij maar wat graag het verhaal van zijn Fairlady uit. Iets meer dan een jaar geleden maakten we kennis met Richard en zijn fraaie Datsun Sports 2000 Fairlady uit 1969.