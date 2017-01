CES 2017: Zo rijdt een autonome BMW 5 Serie

Zelfrijdende auto’s komen eraan, of we dat nu leuk vinden of niet. BMW beweert in 2021 voor het eerst met een volledig autonoom model op de markt te komen. Deze 5 Serie is er nog niet helemaal, maar al een heel eind. Werner Budding reed ermee tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas.