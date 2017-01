Autovisie Vlog Werner Budding: Jaguar XKSS in Petersen Museum

Jaguar lanceerde de ‘nieuwe’ XKSS in het Petersen Museum, een automuseum in Los Angeles dat je gerust kunt vergelijken met het Louwman Museum in Den Haag. Er staat bovendien een verzameling in de kelder, waar het absoluut verboden is om te filmen. Speciaal voor jullie deed Werner Budding dat toch.